» اعتقال مسؤول إيراني لرقصه في مكان عام

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اعتقلت إيران، مسؤولا بارزا في وزارة الثقافة، بعد نشر فيديو على الإنترنت لصبيان وفتيات يرقصون في مكان عام في مدينة مشهد المقدسة لدى الشيعة شمال شرق البلاد، بحسب القضاء.

ونقلت وكالة ميزان الإلكترونية التابعة للقضاء، عن وكيل النائب العام وحيد حيدري: "تم اعتقال كبير مسؤولي وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في مشهد؛ بسبب تقويضه أصول اللياقة علنا، وانتهاك القوانين".

ويحظر القانون الإسلامي في إيران الرقص في العلن.

وأظهر تسجيل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صبيانا وفتيات يرقصون في مركز للتسوق، بينما كان مغن يؤدي وصلة أمام جمهور كبير. وجرى الحدث الثلاثاء.

وصرح محسن أفشر، المتحدث باسم مركز التسوق، لوكالة "إيسنا" الطلابية، بأنه يتم تنظيم عملية سحب شهرية على سيارة لجذب المتسوقين.

وأضاف أن المغني كان لديه "التراخيص الرسمية" ليؤدي فقرته، مضيفا أن الحفل استقطب بين 10 و12 ألف شخص، بينهم "أشخاص يتناقض سلوكهم مع أعراف الجمهورية الإسلامية".

إلا أن حيدري قال لوكالة تسنيم للأنباء إن المركز التجاري لم يحصل على تصريح لتنظيم مثل هذه الفعاليات.

ومشهد مدينة محافظة جدا ومقدسة لدى الشيعة؛ نظرا لوجود مرقد الإمام الرضا فيها.

وحظر إمام الجمعة، آية الله أحمد علم الهدى، فيها الحفلات الغنائية عام 2016، وقال لمحبي الموسيقى: "اذهبوا إلى مكان آخر".

وتأتي عملية الاعتقال اليوم بعد أيام من استقالة رئيس بلدية طهران الإصلاحي، محمد علي نجفي، بعد مزاعم بأنه تعرض للتهديد بالاعتقال.

وواجه نجفي انتقادات الشهر الماضي، بعد أن شارك في آذار/ مارس الماضي في عرض في قاعة البلدية تضمن احتفالا باليوم العالمي للمرأة أدت فيه تلميذات رقصات تقليدية.


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