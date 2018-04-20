» تعرف على فوائد الحمام التركي

20 أبريل 2018 - 07:19 ص

سلطت مجلة "دونا موديرنا" الإيطالية الضوء على فوائد الحمام التركي، مشيرة الى ان يتميز بفؤائد جمالية وصحية ونفسية.

ويقول التقرير الايطالي الحمام التركي ينطوي على نفحة شرقيّة تعبق بروائح البخور والعطور للتخلص من التوتر، في حين يعمل بخار الماء على تنقية البشرة من السموم والشوائب، لتصبح نضرة ومشرقة.

وقالت المجلة، في تقريرها إن الحمام التركي يعد حماما بخاريا يتميز بفوائد جمالية وصحية ونفسية. ولعل أكثر ما يتميز به الحمام التركي، درجات المياه العالية/ حيث يجب أن تبلغ حرارتها 50 درجة مئوية، في حين تبلغ رطوبة الحمام حوالي مئة درجة مئوية.

ويوجد داخل الحمام التركي غرف رخامية مليئة بالبخار، حيث يمكن للمرء الجلوس والاسترخاء فيها.

وغالبا ما يساعد الحمام التركي المرء على التنفس بعمق، في حين أن العرق الذي يفرزه الجسم يساهم في التخلص من السموم، فضلا عن الشعور بالراحة.

وأشارت المجلة إلى أنه عند الذهاب إلى الحمام التركي، يظل الشخص في غرفة ذات درجة حرارة عالية، تعرف بالكاليداريوم، لمدة 15 دقيقة. عقب ذلك، ينتقل المرء إلى غرفة ثانية ذات درجة حرارة معتدلة لبضع دقائق، وذلك بهدف تهيئة الجسم وجعله يتكيف مع تغير درجات الحرارة قبل الاستحمام بالماء البارد. وتقتضي الخطوة الأخيرة الخضوع لحصص تدليك باستخدام الزيوت الطبيعية التي تمنح المرء الشعور بالانتعاش وتساعده على تصفية ذهنه.

وأكدت المجلة أن للحمام التركي فوائد عديدة بالنسبة للبشرة والجسم، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما أنه يمنع تمدد الأوعية الدموية، الأمر الذي قد يكون له مضاعفات خطيرة على صحة الإنسان. فضلا عن ذلك، يساعد بخار الحمام التركي على تنظيف البشرة، وإزالة الجلد الميت، وتفتيح المسامات. ونتيجة للتعرق الذي يصاحب المرء طوال وجوده في الحمام، تتخلص البشرة من الشوائب الناتجة عن التلوث والمواد السامة.

أما فيما يتعلق بالفوائد الجمالية، فبمجرد قيام المرأة بحمام تركي، تصبح بشرة وجهها نظرة ومشرقة. وفي حال واظبت المرأة على القيام بحمام تركي، تستعيد البشرة إشراقها الطبيعي، حيث يحفز التعرق على تجديد الخلايا والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

وأضافت المجلة أن الحمام التركي يساعد الإنسان على التخلص من التوتر والاكتئاب، حيث يجعله يشعر بالاسترخاء والراحة. كما يعمل الحمام على جعل الإنسان أقل توترا، حيث يصبح الجهاز العصبي قادرا على التعامل مع المشاكل اليومية بحكمة ومرونة. وبالتالي، يتمكن الإنسان من التحكم في غضبه بشكل أفضل.