تصريحات مثيرة لدروجبا بعد نشر صورته مع صلاح

عاد الإيفواري ديديه دروجبا وتغنى بمحمد صلاح نجم ليفربول وأكثر إفريقي سجل أهدافا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ونشر دروجبا صورة تجمعه بصلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "الهداف الإفريقي الأخير للدوري الإنجليزي".

واضاف: "والهداف الإفريقي الجديد للدوري الإنجليزي وصاحب الرقم القياسي، سيداتي سادتي نقدم لكم محمد صلاح".

وأصبح صلاح هو أكثر لاعب إفريقي يسجل أهدافا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي بواقع 30 هدفا.

وتجاوز صلاح رقم دروجبا الذي كان أقصى رقم وصل له مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي هو 29 هدفا.

وبشكل عام سجل صلاح خلال الموسم الجاري 40 هدفا في كل البطولات وصنع 13 آخرين في 45 مباراة شارك فيها في كل البطولات.