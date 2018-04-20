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ضابط شرطة مفصول يتزعم عصابة لسرقة الخليجيين

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يواصل رجال المباحث جهودهم للقبض على ضابط شرطة مفصول واثنين آخرين كونوا عصابة لسرقة شقق الخليجيين والعرب فى العجوزة بالإكراه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا من مواطنين يمنيين الجنسية، بتعرضهم للسرقة بالإكراه من قبل تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد، حيث قاموا باقتحام شقتهم بدائرة القسم فى وقت متأخر، منتحلين صفة ضباط شرطة طالبين إياهم بتفتيش الشقة لورد بلاغ لهم من السكان بأن الشقة تقام بها أعمال منافية للآداب.

وأشارت تحقيقات نيابة العجوزة، إلى أن المجنى عليهم فى بادئ الأمر سمحوا لهم بالدخول وطالبوهم بالإطلاع على إذن النيابة الخاص بتفتيش شقتهم، لكن المتهمين امتنعوا ورفضوا الأمر الذى خلق الشك والريبة فى نفوسهم فاستنجدوا بالسكان وبواب العمارة وتمكنوا من ضبط أحدهم "موظف" فيما تمكن الثلاثة الآخرين من الهرب.

وباستجواب المتهم أمام النيابة، أكد أن ضابط مفصول من الخدمة يقود التشكيل العصابى، حيث يعرف عناوين الشقق التى يسكن فيها الخليجيين ويضع خطط اقتحامها وسرقتها.

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه، وقرر المستشار سليم سليم قاضى المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبسه ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.


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