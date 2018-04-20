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والدة جورج بوش كانت تشرب الكحول أثناء حملها به

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تداول رواد موقع "تويتر" صورة للرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش مع والدته ، مشيرين الى تصريحات له يؤكد خلالها ان والدته كانت تشرب الكحول وتدخن كثيرا اثناء الحمل به.

وفي سخرية من التصريحات وصورة بوش وامه يشير رواد "تويتر" الى انه تم معرفة غرابة وقلة عقل بوش حيث انه قال :" إن والدته قالت للطبيب المشرف عليها قبل وفاتها ان إبنها "هكذا" لانها كانت تشرب الكحول وتُدخن خلال الحمل به"، متسائلين عن والدة الرئيس الامريكي الحالي دونالدو ترامب وما الذي فعلته كي يكون بهذه العقلية الغريبة؟.


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