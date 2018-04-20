أسعار العملات اليوم في البنوك

20 أبريل 2018 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 أبريل في البنوك.

وسجل الدولار 17.64 جنيه للشراء 17.74 جنيه للبيع، اليورو 21.8 جنيه للشراء و21.93 جنيه للبيع، والجنيه الاسترلينى 24.85 جنيه للشراء، و25.12 جنيه للبيع، وسجل 100 ين ياباني? 16.4403جنيه للشراء، 16.5380 جنيه للبيع

بينما بلغ سعر الدينار الكويتى 58.90 للشراء، و58.94 جنيه للبيع، والريال السعودى 4.68 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع. وسجل الدرهم الاماراتى?4.8049جنيه للشراء و4.8332 جنيه للبيع.