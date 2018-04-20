» رسميا.. البدري يرفض رحيل "أجايي"

20 أبريل 2018 - 09:11 ص

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدرى رفضه رحيل النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء رفض الجهاز الفني بعد تلقى "أجايي" العديد من العروض الأوربية المغرية.

وتمسك البدي بأجايي جاء لانه اللاعب الوحيد الذي يجيد اللعب فى صفوف الفريق بجميع مراكز الهجوم وهو ما أصبح الفريق فى أشد الحاجة إليه خاصة بعد رحيل عبد الله السعيد عن صفوف الفريق بشكل نهائى.

ومنح حسام البدرى الضوء الأخضر للسماح بالتونسى على معلول بالرحيل لأحد الأندية الأوربية التى ترغب فى الحصول على خدماته إلا أن الجهاز تمسك ببقاء أجاى.