الزمالك يسترد 40 مليون جنيه من "السعيد"

20 أبريل 2018 - 09:25 ص

أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك ان النادي يفضل عدم رد الـ40 مليون جنيه من صانع العاب الأهلي عبدالله السعيد لحين انتهاء اللجنة المالية المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة ورحيلها عن النادي.

وأوضح المصدر أنه في حالة ردها لن يتمكن في الوقت الحالي من استغلالها فى شراء صفقات جديدة وفقا للأزمة الحالية بناء على تأكيدات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي دائما بأن اللجنة المالية تعطل تسير الأمور لعدم قدرة المجلس الأبيض على التصرف فى الأموال بشكل طبيعى، بحسب "اليوم السابع".

وقال المصدر الزملكاوى إن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور يرفض التعجل فى عودة الملايين التى حصل عليها عبد الله السعيد رغم الحصول على وعد من الشيخ ترك آل شيخ الرئيس الشرفى للنادى الأهلى برد المبلغ سريعا حتى لا يتقدم الزمالك بشكوى ضد اللاعب بعد عدم تفعيل توقيعه على عقود الانتقال للقلعة البيضاء وتمديد عقده للنادى الأهلى قبل رحيله لأحد الأندية بالدورى الفنلندى .