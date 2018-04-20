هجوم عنيف من "الشناوي" ضد مسئولي الزمالك

20 أبريل 2018 - 09:46 ص

شن الحارس الدولي ونادي الزمالك أحمد الشناوي، هجومًا عنيفًا على مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، بسبب تأخر ترتيبات سفر للخارج لإجراء عملية الرباط الصليبي بألمانيا.

وكتب الحارس على صفحته بـ"تويتر": "مندهش جدًا.. موعد العملية تم تحديده بعد 3 أيام، وحتى الآن لا يوجد حجز طيران ولا فندق ولا أموال العملية".

وأضاف "هو إيه اللي بيحصل بالظبط، للدرجادي الموضوع صعب مش مصدق بصراحة اللي بيحصل".

وبعد دقائق معدودة تراجع الحارس وقرر حذف المنشور من صفحته الشخصية بعدها بدقائق معدودة.

جدير بالذكر أن الشناوي أصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بالدوري.