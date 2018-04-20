«صلاح» يربك حسابات «الفراعنة» بودية الكويت

20 أبريل 2018 - 09:46 ص

طالبت شركة برزنتيشن، راعى المنتخب الوطني، ومنظم المباراة الودية مع منتخب الكويت، بتعديل موعد اللقاء بعد تزايد حظوظ الدولى المصرى محمد صلاح فى بلوغ نهائي بطولة أوروبا للأندية الأبطال على حساب فريق روما المنافس في دور نصف النهائي.

وقرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني تقديم موعد مباراة الكويت الودية 24 ساعة على أن تقام 25 مايو المقبل بدلا من 26 من نفس الشهر.

وقال محمد خليل، مدير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم، "تم الاتفاق على تقديم موعد مباراة الكويت أمام مصر لتقام في الـ25 من شهر مايو بدلا من 26 من نفس الشهر".

وأضاف في تصريحاته لوكالة الأنباء الكويتية "المباراة ستشهد تكريم نجم المنتخب الكويتي ولاعب السالمية، بشار عبد الله".

واجتمع محمد خليل مع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري إلى جانب إيهاب لهيطة مدير المنتخب وتم من خلاله مناقشة الاستعدادات الجارية للمباراة والتي ستقام في الكويت.

مصر تأهلت للمونديال بعد 28 عاماً من الغياب، وأوقعتها القرعة في مجموعة متوازنة مع روسيا البلد المضيف، وأوروجواي، والسعودية.







