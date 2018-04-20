الكاميرا تكشف تفاصيل سرقة مزيل عرق من صيدلية

20 أبريل 2018 - 09:53 ص

كشفت كاميرات المراقبة تفاصيل واقعة سرقة "ستورجي" عبوات مزيل عرق من صيدلية في البساتين.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس "ستورجي" 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه؛ لاتهامه بسرقة عبوات مزيل عرق من داخل صيدلية.

وكان المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من "محمد.ع" عامل في صيدلية يتهم فيه أحد الأشخاص بمغافلته خلال عمله بالصيدلية وسرقة 10 عبوات مزيل عرق، وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية هوية المتهم، وتبين أنه "م.ا"، ويعمل "ستورجي".

وبإعداد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7579 جنح البساتين، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.