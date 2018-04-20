  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
الإعلامي محمد الباز

تصريح صادم من "الباز" بشأن سد النهضة

حماد

"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

المنتخب

«صلاح» يربك حسابات «الفراعنة» بودية الكويت

الدولار

أسعار العملات اليوم في البنوك

اردوغان

التفاصيل الكاملة للانتخابات المبكرة في تركيا

ماسبيرو

إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

مجلس النواب

"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور،

أسباب إقالة وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور

سد النهضة

برلماني: "هذا هو الحل الأمثل لأزمة سد النهضة"

صندوق النقد الدولي

5 قرارات حكومية جديدة تُغضب المصريين

الكاميرا تكشف تفاصيل سرقة مزيل عرق من صيدلية

قضايا وحوادث

كاميرا مراقبة توقع محام في شر أعماله
كاميرا مراقبة توقع محام في شر أعماله

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

شبكة تواصل اجتماعي جديدة قد تزيح "فيس بوك"

#

كشف غموض اختلاس 40 ألف جنيه بحسابات عملاء البريد

#

سقوط عصابة سرقة المساكن فى بنى سويف

#

مجهولون يسرقون 15 علبة دواء بـ مليون جنيه

سرقة

سرقة صيدلية

سرقات

سرقة عبوات مزيل عرق

كشفت كاميرات المراقبة  تفاصيل واقعة سرقة "ستورجي" عبوات مزيل عرق من صيدلية في البساتين.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس "ستورجي" 15 يومًا على ذمة التحقيقات معه؛ لاتهامه بسرقة عبوات مزيل عرق من داخل صيدلية.

وكان المقدم على فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، تلقى بلاغًا من "محمد.ع" عامل في صيدلية يتهم فيه أحد الأشخاص بمغافلته خلال عمله بالصيدلية وسرقة 10 عبوات مزيل عرق، وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية هوية المتهم، وتبين أنه "م.ا"، ويعمل "ستورجي".

وبإعداد الأكمنة ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7579 جنح البساتين، وأخطرت النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ممثلة شهيرة ترفض جائزة إسرائيلية بسبب أحداث غزة
» انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية
» فيديو إباحي يستعبد مرشحة من انتخابات العراق
» رسميا.. البدري يرفض رحيل "أجايي"
» تعرف على حالة الطقس اليوم
» والدة جورج بوش كانت تشرب الكحول أثناء حملها به
» ضابط شرطة مفصول يتزعم عصابة لسرقة الخليجيين
» 25% من المصريين يعانون أعراض نفسية
» حكاية صورة مؤلمة أبكت الجزائريين
» أبناء الأسد يقضون إجازتهم بمخيم روسي
» تعرف على فوائد الحمام التركي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية