"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

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التدخل العسكرى

كشف الكاتب الصحفي عبد العظيم حماد، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنسحب إمبراطوريتها عن الساحة العسكرية الدولية وذلك وفق ما صرح به الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا حينما طالب من بعض الدول العربية أن تتحمل نفقات بقائها العسكري في الأراضي السورية.

وأضاف "حماد"، خلال مقال  له بـ "الشروق" بعنوان "قانون سقوط الإمبراطورية في سوريا"، أنه يوجد كتاب للمؤرخ الأمريكي العالمي بول كينيدى يحمل اسم "قيام وسقوط الإمبراطوريات"  تنبأ يشرح حيثيات الظاهرة الترامبية، ولكن دون قصد أو تبرير أو تفهم وكل هذا التبسيط المبتذل فى تشخيص مشكلات الإمبراطورية الأمريكية، وبالتحديد بدأت الإمبراطورية في السقوط مع غزوها  أفغانستان والعراق وإسقاط حكم طالبان بعد اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية على نيويورك وواشنطن فبعد ذلك بدأ التركيز الأمريكي ينصب على الآثار الاقتصادية للإنفاق العسكري فى الخارج على مستويات المعيشة فى الداخل والنتائج الاجتماعية والسياسية .

ومضى الكاتب موضحا أسباب سقوط الإمبراطورية الأمريكية وقال :"هناك أسباب غير أمريكية المنبع لتضاؤل نصيب الولايات المتحدة من الإنتاج والثروة العالميين، مثل بزوغ الصين، ونموها المطرد، وعودة التماسك لروسيا، واستئنافها لدورها الإمبراطوري فى محيطها اللصيق، وتحرر معظم دول أمريكا اللاتينية من الهيمنة فاختار الرئيس الذى خلف بوش الابن باراك أوباما سياسة تخفيض الإنفاق العسكرى، بالحد من عسكرة السياسة الخارجية إلى أدنى درجة ممكنة، فرفض كل إغراءات التدخل العسكرى فى سوريا فى بداية الأزمة، وكان يمكنه أن يفعل ذلك، ويسرع بالقضاء على نظام بشار الأسد، ولكن تورط إلى أمد غير معلوم".


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