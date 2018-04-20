» انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية

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الإسكندرية

انتحار طفل

انتحار الاطفال

انتحر طفل شنقًا اليوم بالإسكندرية، إثر خلافات انفصال والديه خلال الفترة الأخيرة.

وردت معلومات للواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتلقيه إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل من إدارة شرطة النجدة، تفيد بانتحار طفل داخل الشقة.

وبالفحص تبين وجود جثة الطفل "ع ا ع" 13 سنة طالب بالمرحلة الابتدائية، مسجاة على ظهرها أعلى سرير حجرة نومه، ووجود سحجات حول الرقبة.

بسؤال شقيقة والدته  "ه س ح" 32 سنة، أفادت بانتحار الطفل شنقاً مستخدماً بنطال قام بلفه حول رقبته ومثبت طرفه الآخر بماسورة الستارة داخل دورة مياه الشقة، لمعاناته من مرض نفسى لانفصال والديه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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