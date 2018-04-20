مصرع ميكانيكي في حادث مروري بالمنوفية

20 أبريل 2018 - 10:11 ص

لفظ ميكانيكى أنفاسه الأخيرة، وأصيب طالب بإحدى قرى مركز منوف بالمنوفية، وذلك نتيجة اصطدام دراجة نارية بإحدى الأشجار.

وردت معلومات للواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، يفيد بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصاب على طريق قرية سدود- دائرة مركز منوف.

وتبين اصطدام دراجة نارية بدون لوحات قيادة م ا ج ن. ميكانيكى ومقيم دائرة المركز، بإحدى الأشجار على جانب الطريق، نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة متأثراً بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وإصابة مرافقه م .ر. ع . طالب ومقيم بذات الناحية باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.