تصريح صادم من "الباز" بشأن سد النهضة

20 أبريل 2018 - 10:12 ص

أكد الإعلامي محمد الباز، أن هناك مخططًا يحاك للدولة المصرية من جهات ودول خارجية، قائلا: "إن هناك دولًا تسعى لإفشال النظام المصري وإدخاله فى ملفات تتسبب فى أزمة اقتصادية يثور على أثرها الشعب على النظام الحالي".

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن المقصود من أزمة سد النهضة هو المواطن المصري، لكن لو الإدارة المصرية "ولعت صوابعها العشرة شمع" فى هذه الأزمة سنجد أيضًا أناسا يحيطون بك من كل جانب؛ لأن هناك جهات في الأساس تريد تركيعك وتجويعك.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية اشتغلت بأدوات سياسية وبشكل احترافي على هذه الأزمة، مؤكدا أن مصر بذلت مجهودًا كبيرًا فى احتواء الخلاف مع أثيوبيا والسودان بكافة الوسائل، موضحًا أن مصر لديها أدوات أخرى للتعامل مع الأزمة منها الكارت الدولي على إثيوبيا عن طريق إدخال أطراف محايدة فى التفاوض .

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