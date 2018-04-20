السبت.. استكمال محاكمة نائب محافظ الإسكندرية بتهمة الرشوة

20 أبريل 2018 - 10:17 ص

تواصل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا السبت، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 آخرين، فى اتهامهم بطلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية مقابل أداء موظف عمومى عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق سعاد الخولى وبقية المتهمين، إلى محكمة الجنايات أواخر نوفمبر الماضى، فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.



