» تفاصيل جديدة عن "الحوت الأزرق"

20 أبريل 2018 - 10:23 ص

روى محمد من محافظة السويس، تفاصيل نجاته من الانتحار بسبب لعبة الحوت الأزرق، قائلًا: "إنه خاض مغامرات هذه اللعبة، موضحًا أنه بدأها منذ شهر مع إدراكه بكل مخاطرها، والدافع كان التجربة ومروره بأزمة نفسية.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى، تقديم رشا نبيل، أن هناك أدمن تواصل معه من أجل ممارسة اللعبة وأرسل له كلمة باللغة العبرية لتنفيذ الأوامر، فحواها وترجمتها كانت الشعوذة، لافتًا إلى أنه عندما قرأ الكلمة شعر برعشة في جسده.

وتابع: "شعرت وكأن شيئًا ما تسلل داخل جسدي، وطُلب مني العديد من الأمور مثل رسمة الحوت الأزرق على ذراعي مستخدمًا دبوس، وطلب منى الحصول من أحد المقربين على مبلغ وعدم العودة لمنزلي مرورًا بوصولي للمستوى الـ35 في اللعبة، موضحًا أن أهلي لاحظوا علي تصرفات غريبة دفعتهم لمساعدتي في الإقلاع عن اللعبة والنجاة من الانتحار.

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