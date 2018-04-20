اقتصادي: الصين تسعى لإقصاء أمريكا

20 أبريل 2018 - 10:45 ص

أكد محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي والخبير فى الشئون الأمريكية والاقتصادية، أن دولة الصين لديها من الإمكانيات والموارد التى تساعدها على إنشاء مزيد من العلاقات مع دول الشرق الأوسط خاصة وأنه لم تستطع الابتعاد عن القضايا السياسية والاقتصادية خاصة وأنها تبوأت مكانة مؤثرة فى الشئون الأمنية بعد تعاملها مع الدول الأوروبية فى التهديدات الأمنية الجيو إستراتيجية.

وأضاف "المنشاوي"، خلال مقاله الذي نشر بالشروق تحت عنوان " إلى أين تمضى العلاقات العربية مع الصين؟"، أن الصين يمكنها ان تقوى دورها السياسي والاقتصادي خاصة وان المنطقة العربية تقلص في نفوذ ومكانة ومصداقية الولايات المتحدة ، وتستغل بكين بوضوح توتر العلاقات الإيرانية الغربية فى الاستثمار فى علاقاتها مع إيران والتى وصل حجم التعاقدات الجديدة معها خلال السنوات الخيرة ما يتخطى الـ 60 مليار دولار ، كما انها تبحث فى إقامة علاقات مع مصر و المملكة السعودية مؤكدة على اتباع سياسات الحياد بلا تمييز بين الفرقاء في المنطقة .

ومضى الخبير الاقتصادي مؤكدا على أن الدول العربية بدأت في نسج علاقات مع الصين :" فليس للعرب علاقات واسعة مع الصين، فبعيدا عن استيرادها لمصادر الطاقة، وتوريدها للكثير من المنتجات للأسواق العربية ، تبقى العلاقات محدودة للأسف ، لذلك على العرب الاستثمار قبل فوات الأوان ثقافيا وفنيا وسياسيا وإعلاميا مع الصين ، كما أن على الدول المنتجة والمصدرة للغار والبترول أن تستثمر دبلوماسيا وثقافيا فى الصين، وهذا يعنى بالأساس توسيع السفارات القائمة وزيادة عدد الدبلوماسيين العرب بها ،وعلى العرب كذلك الاستثمار لفهم الحضارة والثقافة الصينية المعاصرة، وعدم الاقتصار على الانبهار بالحضارة الغربية وتطبيقاتها التكنولوجية ".