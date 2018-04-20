  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب

رسالة فضل شاكر لشيرين عبد الوهاب

حسام البدري

بالأسماء.. المطرودون من جنة الأهلي

"عاريات الصدور" يقتحمن مؤتمرا لـ حفيد البنا

حفيد "البنا" يعترف بعلاقته الجنسية مع سيدات فرنسا

الإعلامي محمد الباز

تصريح صادم من "الباز" بشأن سد النهضة

حماد

"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

المنتخب

«صلاح» يربك حسابات «الفراعنة» بودية الكويت

الدولار

أسعار العملات اليوم في البنوك

اردوغان

التفاصيل الكاملة للانتخابات المبكرة في تركيا

ماسبيرو

إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

مجلس النواب

"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

إليك 4 عادات تجنبك السمنة المفرطة.. تعرف عليها

صحة وتغذية

سمنة مفرطة
سمنة مفرطة

متابعات

أخبار متعلقة
#

أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا

#

الأسواني يستنكر موقف الإعلام المتناقض من سوريا

#

موسى: الحرب المقبلة ستكون بين هاتين البلدين

#

معلومة خطيرة بشأن الفقر المائي في مصر

السمنة

امراض مزمنة

سمنة مفرطة

مشكلة السمنة المفرطة تؤرق الكثير من السيدات   ، ويحاولن باستمرار تجنبها والبحث عن حلول لها.

قال الدكتور محمد أبو الغيط أستاذ بكلية طب قصر العيني، سكرتير الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية لدراسة السمنة، إن السمنة يمكن أن تدمر حياة الشخص المصاب بها، ويمكن أن تسبب في العديد من الأمراض المزمنة، وابرزها الضغط، والسكر ، والقلب .
وأضاف أبو الغيط خلال إلقاءه كلمته في المؤتمر القومي لصحة الشباب، أن هناك العديد من العادات التي يمكن أن تحد من السمنة بين الشباب، وتشمل ما يلي :
1- تصليح نمط الحياة .
2- نظام غذاىي مناسب .
3- ممارسة الرياضة .
4- الحصول على أدوية ولكن في حالات معينة، وليس مع جميع الحالات .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم
» بالفيديو.. "هيفاء" تقتحم "يوتيوب"
» إليك 4 عادات تجنبك السمنة المفرطة.. تعرف عليها
» "الأسد" يرد وسامًا منحته فرنسا قبل 17 عامًا
» تفاصيل جديدة عن "الحوت الأزرق"
» ممثلة شهيرة ترفض جائزة إسرائيلية بسبب أحداث غزة
» انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية