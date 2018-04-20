حفيد "البنا" يعترف بعلاقته الجنسية مع سيدات فرنسا

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طارق رمضان

متابعات- محمد الخرو

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حسن البنا

الإخوان

طارق رمضان

أعلنت إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، عن اعترافات طارق رمضان، حفيد مؤسس الإخوان، حسن البنا، بإقامة علاقة جنسية مع إحدى السيدات اللاتي رفعن عليه قضايا اغتصاب.

وأوضحت الإذاعة، أن البنا اعترف بأنها الضحية الثالثة له من ضحايا الاغتصاب، لافتة إلى أنه سيتحدث أمام القضاء حول العلاقة التى أقامها مع إحدى المدعيات ضده، بحسب ما قال محاميه، الذى أشار إلى أن رمضان اعترف بإقامة علاقة جنسية ضد إحدى النساء اللائى تقاضيه.

وحتى الآن، تقدمت 4 سيدات بدعوات قضائية فى فرنسا وسويسرا ضد طارق رمضان تتهمه بالاعتداء الجنسي العنيف ضدهن، فى حين وضعت السلطات الفرنسية رمضان قيد الاعتقال الجبري حتى لا يهرب أو يهدد إحدى اللائى يلاحقنه.

وقالت صحيفة لو فيجارو، أن النيابة أمرت خبراء بفحص بقايا حيوانات منوية على فستان، قد تكون منسوبة لطارق رمضان، موضحة أنه يبدو أن رمضان قد غير من خط دفاعه.

وأشارت لو فيجارو إلى أن رمضان نفى أى اغتصاب أو علاقة جنسية ضد السيدتين اللتين رفعتا فى البداية دعوى قضائية ضده وأنما فقط "مداعبات" مع إحداهن، فى حين اعترف بأنه أقام علاقة جنسية مع الثالثة، إلا أن هذه الأخيرة تقول إنه كان اغتصاب واعتداء تحت عنف فى فندق ببروكسل.


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