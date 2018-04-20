عماد حسين: أوقفوا فيروس "التوك توك"

20 أبريل 2018 - 11:13 ص

شن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، هجومًا شديدًا على مركبة التوك توك، مؤكدًا أنه لم يهاجم السائقين بل المتآمرين الذين أدخلوه بشكله الراهن لمصر والذين سمحوا باستمراره وتحوله إلى واحد من أهم مظاهر الانحطاط في البلاد، مشيرًا إلى أنها غير مرخصة، وبالتالي غير قانونية، وسائقيها لا تعرف الدولة والحكومة وأجهزة الأمن عنهم شيئًا.

وأضاف "حسين" خلال مقال له نشر بـ "الشروق" بعنوان" فيروس التوك توك يتوغل"، بأنه يحل مشاكل التنقل في المناطق المزدحمة وعددًا كبيرًا صار يرتزق منه، لكن ما أنا متأكد منه أن أضراره، خصوصا الأخلاقية أخطر وأفدح تريليون مرة، من أى مزايا جانبية قد يحققها، وقد تكون هذه المركبة مفيدة في القرى والأماكن النائية الخالية من المواصلات العامة لن تصل إلى الشوارع الرئيسية فى القاهرة الكبرى، ولكن فوجئنا به يسير فى الميادين والشوارع العامة بلا أى مشكلة.

واستكمل الكاتب قائلا :"أجهزة الأمن بذلت جهودًا كثيرة وشنت حملات مداهمة كثيرة، ضدهم وضد الباعة الجائلين المتحلقين حول محطة مترو سعد زغلول، لكن للأسف الشديد فهي ذات نفس قصير، وهذا التحالف الشيطاني فهم قواعد اللعبة، ينسحبون مؤقتا لمدة ساعة أو ساعتين ثم يعود كل شىء إلى قواعده سالما غانما، إذن الهدف من وراء كل الكلام السابق هو كيف يمكننا أن نبنى أن هذا البلد، بمثل هذه النوعية من البشر، وهذا النوع من السلوك العشوائى ؟".



