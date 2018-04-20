  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:19 م
بحث متقدم
فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب

رسالة فضل شاكر لشيرين عبد الوهاب

حسام البدري

بالأسماء.. المطرودون من جنة الأهلي

"عاريات الصدور" يقتحمن مؤتمرا لـ حفيد البنا

حفيد "البنا" يعترف بعلاقته الجنسية مع سيدات فرنسا

الإعلامي محمد الباز

تصريح صادم من "الباز" بشأن سد النهضة

حماد

"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

المنتخب

«صلاح» يربك حسابات «الفراعنة» بودية الكويت

الدولار

أسعار العملات اليوم في البنوك

اردوغان

التفاصيل الكاملة للانتخابات المبكرة في تركيا

ماسبيرو

إحالة مذيعة في ماسبيرو للتحقيق لهذا السبب

مجلس النواب

"الأجور والمرتبات زادت نحو 10% بالموازنة الجديدة"

عماد حسين: أوقفوا فيروس "التوك توك"

الحياة السياسية

عماد الدين حسين: ميسى يستحق الأموال التي حصل عليها
عماد الدين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سائق يذبح شقيقه بسبب غسيل التوك توك

#

"محامي مريم" يكشف مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء عليها بلندن

#

سقوط "الضابط المزيف" بالجيزة

#

حبس شقيقين قتلا سائقا وحرقا جثته بسبب 20 جنيهًا

القانون

عماد الدين حسين

الحكومة المصرية

الباعة الجائلين

التوكتوك

شن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، هجومًا شديدًا على مركبة التوك توك، مؤكدًا أنه لم يهاجم السائقين بل المتآمرين الذين أدخلوه بشكله الراهن لمصر والذين سمحوا باستمراره وتحوله إلى واحد من أهم مظاهر الانحطاط في البلاد، مشيرًا إلى أنها غير مرخصة، وبالتالي غير قانونية، وسائقيها لا تعرف الدولة والحكومة وأجهزة الأمن عنهم شيئًا.

وأضاف "حسين" خلال مقال له نشر بـ "الشروق" بعنوان" فيروس التوك توك يتوغل"، بأنه يحل مشاكل التنقل في المناطق المزدحمة وعددًا كبيرًا صار يرتزق منه، لكن ما أنا متأكد منه أن أضراره، خصوصا الأخلاقية أخطر وأفدح تريليون مرة، من أى مزايا جانبية قد يحققها، وقد تكون هذه المركبة مفيدة في القرى والأماكن النائية الخالية من المواصلات العامة لن تصل إلى الشوارع الرئيسية فى القاهرة الكبرى، ولكن فوجئنا به يسير فى الميادين والشوارع العامة بلا أى مشكلة.

واستكمل الكاتب قائلا :"أجهزة الأمن بذلت جهودًا كثيرة وشنت حملات مداهمة كثيرة، ضدهم وضد الباعة الجائلين المتحلقين حول محطة مترو سعد زغلول،  لكن للأسف الشديد فهي ذات نفس قصير، وهذا التحالف الشيطاني فهم قواعد اللعبة،  ينسحبون مؤقتا لمدة ساعة أو ساعتين ثم يعود كل شىء إلى قواعده سالما غانما، إذن الهدف من وراء كل الكلام السابق هو كيف يمكننا أن نبنى أن هذا البلد، بمثل هذه النوعية من البشر، وهذا النوع من السلوك العشوائى ؟".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

(عباس الطرابيلى: أهمية التواصل مع الشباب)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم
» بالفيديو.. "هيفاء" تقتحم "يوتيوب"
» إليك 4 عادات تجنبك السمنة المفرطة.. تعرف عليها
» "الأسد" يرد وسامًا منحته فرنسا قبل 17 عامًا
» تفاصيل جديدة عن "الحوت الأزرق"
» ممثلة شهيرة ترفض جائزة إسرائيلية بسبب أحداث غزة
» انفصل والداه فانتحر.. مأساة طفل في الإسكندرية

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية