تراجع أسعار الذهب اليوم

20 أبريل 2018 - 11:18 ص

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تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، بواقع جنيهين للجرام حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 660 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 655 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 :565 جنيها

عيار 21 : 660 جنيها

عيار 24 : 754 جنيها

الجنيه الذهب : 5280 جنيها

الأوقية: 1342 دولاراأسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضى وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.