وزيرة السياحة تلتقي بأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز IGU

20 أبريل 2018 - 11:21 ص

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أمس بأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز IGU التى عقدت اجتماعاتها في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل الجارى، وقد جاء اختيار مصر ليتم عقد الاجتماع الحالي بها انعكاسا للسياسات الناجحة بها ولدورها الريادى وتاريخها الكبير فى صناعة الغاز، حيث أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية فى دورة الرئاسة الحالية .

وفى كلمتها رحبت الوزيرة بالمشاركين، معربة عن سعادتها باختيار الاتحاد الدولي للغاز لمصر لعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بها.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي بدأته مصر منذ عام 2016، مشيرة إلى أنه بدأ يؤتي ثماره في قطاعات كثيرة بالدولة ومنها قطاع الطاقة، لافتة إلى اكتشاف حقل ظهر الذي يضع مصر في مصاف الدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعي.

وقالت الوزيرة أن صناعة السياحة تمثل أحد أهم محاور الاقتصاد لما لها من دور رئيسى في تحسين الوضع الاقتصادى ومن ثم تحسين الأوضاع الاجتماعية.

ولفتت المشاط إلى تنوع الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد المصرى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنويع هذه الأنماط بشكل أكبر وإلقاء مزيد من الضوء عليها والتي من بينها سياحة المؤتمرات .

وأشارت إلى أهمية استضافة مصر للمؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز، وأضافت أن كل مشارك بهذا المؤتمر أصبح الآن سفيرا? للسياحة المصرية، وطلبت منهم نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر الى أقاربهم وأصدقائهم، وعلى صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

من ناحيتهم أشار المشاركون الى استمتاعهم بالقاهرة وبالمناطق التي زاروها بها، مؤكدين أنهم شعروا بالأمان أثناء جولاتهم السياحية في شوارع القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي للغاز?IGU هو أكبر منظمة تمثل صناعة الغاز فى العالم ويضم 91 عضوا يمثلون 91 بلدا، كما أن هناك أكثر من 25 دولة لديها ممثلون في اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد حاليا بالقاهرة، بالإضافة إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لهذه الاتحاد يتم عقده مرتين فى كل عام .

ومن المقرر أن يشارك في حضور الاجتماع ?? شخصية من كبرى القيادات التنفيذية فى مجال الغاز من مختلف بلدان العالم والكثير منهم مصطحب عائلتهم لزيارة معالم مصر التاريخية والسياحية? .







