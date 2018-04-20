الإصابة تبعد "باكاماني" عن الأهلي

20 أبريل 2018 - 11:22 ص

أصيب اللاعب الجنوب أفريقي باكاماني صانع ألعاب الأهلي، بكدمة في الرباط الداخلي للركبة مما أبعده عن المشاركة في المران الصباحي للفريق اليوم.

وقال خالد محمود طبيب الفريق إن باكا سيبتعد عن التدريبات لمدة لن تقل عن أسبوع لحين التعافي تماما منها.

واكتفى باكا بأداء جلسة في الجيم على أن يتحدد موعد مشاركته في المران الجماعي بناء على حالة اللاعب ومدى تحسن شكواه من وجود آلام.

وشهد المران مشاركة محمد نجيب الذي تعافي تماما من إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة.

وأقيم مران اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بتروجت الأحد المقبل ، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر بطولة الدوري الممتاز.







