» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة

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عامل يقتل صديقة

خيانة الاصدقاء

اعترف المتهم بقتل صديقه التى تجاوزت صداقتهما 30 عامًا بتفاصيل الجريمة قائلًا: " لم يصن العشرة وطلب إقامة علاقة جنسية مع شقيقتى".

وذكر المتهم أن شقيقته سجلت للمجنى عليه المكالمة، وعندما سمعها احتد غضبه وقرر الاستعانة بسكين واستقل التوك توك.

وأردف المتهم قائلا بعد ما سمعت المكالمة المسجلة من هاتف محمول أختى، الدم غلى فى عروقى وقررت الانتقام لشرف شقيقتى، فأحضرت سكين مطبخ وأخفيتها فى ظهرى حتى لا يراها أحد، ثم استقليت التوك توك ملكى  وتوجه إلى ورشته وسدد له عدة طعنت انتهت بقتله.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغ من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين حداد وميكانيكى، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن تسديد الحداد عدد من الطعنات بسلاح أبيض "سكين" للمجنى عليه .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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