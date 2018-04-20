رسالة فضل شاكر لشيرين عبد الوهاب

20 أبريل 2018 - 11:51 ص

أعرب الفنان اللبناني فضل شاكر عن أسفه لفقدان الأب في الحياة ، فهو يفتح الباب لكل حزن ، وذلك عقب وفاة والد الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأضاف علي حسابه علي تويتر لكل مقام مقال, والمقال في المصاب لا يلقى الجواب ، فقدان الوالد يفتح للحزن كل باب.

وأوضح شاكر أن الأمل مع رب الأرباب, وما الدنيا إلا ممر يستقر من بعدها الأحباب ، رحمنا الله و رحم فقيدكم و أسكنه الجنان الرحاب.

عزاء شاكر لشيرين لاقي ردود أفعال واسعة ، حيث غرّد حساب مستريح البال غفر الله لوالدها، ويارب نفرح ببراءتك يا ملك الإحساس، والله مشتاقين لك يا فضل فوق ما تتخيل، أنت ممَّن يمثل الروح الحقيقية للفن، جمهورك في السعودية متشوق لعودتك، وستعود بإذن الله أفضل مما كنت.

فيما غرد حساب سالم الله يرحم والد شيرين ويصبرها والله يفرجها عليك يا أشرف الناس.

كما غرد حساب راندا قائلا: الله يطول بعمرك يا رب يا استاذ فضل

والله يرحم والد شيرين ويلهمها الصبر هي وكل عائلتها.

يذكر أن والد الفنانة شيرين قد وافته المنية الثلاثاء الماضي وتم تشييع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.