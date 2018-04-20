حبس سائق حاول تهريب 96 كيلو بانجو بنفق الشهيد أحمد حمدي

20 أبريل 2018 - 11:52 ص

أمرت النيابة العامة، بحبس "م.أ.م" سائق سيارة نقل ومساعده "أ.ف" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بمحاولة تهريب 96 كيلو من مخدر البانجو و3 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارة نقل عن طريق المرور بها من نفق الشهيد أحمد حمدى.

تلقى العميد أسامة عبد الرحمن مدير إدارة نفق الشهيد أحمد حمدى إخطارا من الرائد أسامة مندوه، رئيس مباحث النفق بضبط قائد سيارة نقل ومساعده يحاولان تهريب مواد مخدرة داخل سيارة نقل عن طريق النفق إلى محافظة السويس.

وبقيام فريق من مباحث النفق بقيادة الرائد أسامة مندوه رئيس مباحث النفق والنقيب أحمد عبد الرحمن والنقيب أحمد عيسى بالفحص الشامل للسيارة النقل عثر بها على مخازن سرية بالسيارة بداخلها 96 كيلو من مخدر البانجو و3 كيلو من مخدر الحشيش.