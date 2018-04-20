خبير إعلامي: زيادة معاشات الوزراء استفزاز للشعب

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النواب

الحكومة المصرية

دكتور محمود خليل

كلية الإعلام بجامعة القاهرة

قال الدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، إن هناك من وصف زيادة مرتبات ومعاشات النواب والوزراء والمحافظين بالخطوة الاستفزازية التى تفتقر إلى الحنكة السياسية وهناك من رأى أن الزيادة طبيعية، بل وحسبها بالدولار وقال إن 2000 دولار أو ما يزيد كمرتب أو معاش للوزير ليس بالرقم الكبير، وقاس الرقم على ما يحدث فى أوروبا والدول المتقدمة وآخرون كادوا يبكون من فرط تعاطفهم مع المسئولين الذين زادت مرتباتهم  وتساءلوا: "أُمال الوزراء والنواب كانوا عايشين قبل كده إزاى؟" .

وأضاف "خليل" خلال مقال  له بـ  "الوطن" بعنوان "ارمى ورا ضهرك" قائلا :"كبار المسئولين الذى زادت مرتباتهم ومعاشاتهم يلقون هم الآخرون وراء ظهورهم فرغم حالة الدهشة التي قوبل بها قرارهم من جانب البعض فإنهم لم يكترثوا وألقوا كل التعليقات والانتقادات التى وجهت إلى القرار وراء ظهورهم، ونسى المسئولون أحاديث ما فتئوا يكررونها حول ضرورة الإحجام عن أية مطالب فئوية، أو الكلام عن زيادة المرتبات بصورة تتناسب مع الغلاء، وكذلك تصريحاتهم النارية التى تأمر الشعب بمزيد من الصبر والتحمل للإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل الإصلاح الاقتصادي".

وتابع الخبير الإعلامي مستكملا :"متى يلجأ الإنسان إلى فلسفة «ارمى ورا ضهرك»؟  أحوال كثيرة يمكن أن يتذرع فيها المرء بهذا النمط من التفكير، مثلاً عندما يواجه بمشكلة لا يملك لها حلاً، أو بكلام ليس بوسعه الرد عليه، أو بموقف لا يقوى على الصمود فيه، وتكون النتيجة فى كل الأحوال أن ينسحب ويحاول نسيان أو تناسى المشكلة أو الكلام أو الموقف".


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