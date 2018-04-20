اتفاق سري لمنع معتصمي الشرق من العمل بقنوات الإخوان

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الشرق

ايمن نور

اتفاق سري

قنوات تركيا

باقي القنوات

قال حسام الغمري المذيع السابق بقناة الشرق التي تبث من تركيا إنه علم من أحد الأسماء الإعلامية البارزة باسطنبول أن هناك اتفاقا ضمنيا بين رؤساء القنوات يمنع فرصة أن أقدم أي برنامج في قنوات تركيا.

وأضاف علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  أن  هذا الاسم من باب الأمانة استثنى أيضا قناة " وطن " وكنت قد تقدمت بفكرة برنامج لبعض القنوات فاعتذروا بسبب عدم توفر ميزانية.

وأشار إلي أن  الأمر ربما كذلك بالفعل حيث لم يتم تأكيد ما قيل من مصدر آخر كما أن ميزانيات القنوات قد تكون مرهقة بسبب برامج رمضان.

جاء هذا في رده علي الإعلامي الموقوف سامي كمال الدين  الذي كان يعمل بذات القناة وأن الغمري موقوف بسبب اتفاق بين أيمن نور وباقي القنوات.

وأوضح كمال الدين أيضا علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هناك اتفاق غير معلن بين أيمن نور وباقي القنوات أن من ترك قناة الشرق لا يقبل في عمل أو التحاق بباقي القنوات الأخري.

وأكد أن سبب إيقاف الغمري هو معارضته لمن يبسط سيطرنه علي كل قنوات اسطنبول.

يذكر أن أزمة العاملين بقناة الشرق ما زالت قائمة ، وذلك بعد فصلهم في صورة مفاجئة كان من بينهم محمد طلبة رضوان سامي كمال الدين وعبد الله الماحي ، وغيرهم.


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