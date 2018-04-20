» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء

20 أبريل 2018 - 12:55 م

استشهد منذ قليل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر اشتباكات وقعت خلال مسيرات "الأرض" للفلسطينيين للجمعة الرابعة على التوالي والتي أطلقوا عليها جمعة "الشهداء والأسرى".

وتعود أحداث يوم الأرض الفلسطيني لعام 1976، وذلك بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية العنصرية بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبية سكانية تحت غطاء مرسوم جديد، حيث صدر رسميًا في منتصف السبعينات.

وبدأت مظاهرات يوم الأرض، يوم الجمعة 30 مارس، واستمرت المسيرات حتى الجمعة الماضية التي أطلق عليها اسم " رفع علم فلسطين وحرق علم إسرائيل".



