فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

20 أبريل 2018 - 01:07 م

طردت السلطات الفرنسية في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الإمام الهادي دودي 63 عاما من أراضيها وقامت بترحيلة إلى الجزائر، بسبب خطبه المتطرفة.

وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قرار الترحيل الثلاثاء الماضي إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان علّقت التنفيذ قبل أن تعود لإعطاء الضوء الأخضر الخميس.

وكان نبيل بودي محامي الإمام السلفي تقدم بشكوى أمام المحكمة الأوروبية مشيرا إلى خطر تعرض موكله للتعذيب أو معاملة غير إنسانية أو مهينة إذا طردته السلطات الفرنسية إلى الجزائر.

ومنحت المحكمة الحكومة الفرنسية مهلة 72 ساعة لجمع المعلومات الإضافية الضرورية لاتخاذ قرار على بينة.

وأودع إمام مسجد "السنة" في وسط مرسيليا قيد الاحتجاز الإداري وكان متهما بإلقاء خطب شديدة التطرف.

وقالت وزارة الداخلية في طلب الترحيل أن الأمر يتعلق خصوصا بأعمال تحريض صريحة ومتعمدة على التمييز والكراهية والعنف ضد شخص محدد أو مجموعة من الأشخاص وخصوصا النساء والشيعة واليهود ومرتكبي الزنا.

وفي رأيها المؤيد لطلب الطرد بتاريخ 8 مارس، رأت لجنة مكونة من قضاة إداريين وقضائيين بمرسيليا أن تحليل الايدولوجيا التي يروج لها دودي (..) يظهر انه ينفي الآخر في فرادته وإنسانيته.

وأضافت اللجنة أن تعريف الإمام للأخر يقتصر على جنسه وانتمائه لعرق أو ديانية أو فئة من الناس وهو ما يمس المبادئ الأساسية للجمهورية.

واتخذت مديرية شرطة منطقة بوش دو رون "جنوب شرق" في 11 ديسمبر 2017 قرارا بغلق مسجد السنة ستة اشهر.

وأوضح وزير الداخلية جيرار كولومب في مقابلة مع صحيفة "وست فرانس" في 31 مارس الماضي ان السلطات رحلت 20 أجنبيا متطرفين يقيمون في وضع قانوني من البلاد في 2017 وانه رقم “غير مسبوق.



