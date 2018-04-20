بوتين: لدينا أجمل نساء يوقعن بالرجال‎

20 أبريل 2018 - 01:09 م

كشفت مذكرات "جيمس كومي"، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاخر أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن بلاده بها "أجمل صائدات للرجال في العالم".

وتوثق المذكرات أيضًا، اجتماعات "كومي" والمكالمات الهاتفية مع ترمب قبل إقالته في مايو، ويعتقد أنها ستكون أساسية في التحقيق حول ما إذا كان الرئيس قد حاول عرقلة تحقيق في التواطؤ المحتمل بين فريق حملته وروسيا.

وكان الرئيس الأمريكي قد نشر تغريدة له على حسابه الخاص بـ"تويتر" قال فيها، "تظهر بوضوح أنه لا تواطؤ (مع روسيا) ولا عرقلة للعدالة"، مضيفًا، "أن كومي قام أيضا بتسريب معلومات سرية، فهل ستستمر الملاحقة".