تصريح ناري لـ"الجندي" عن كتاب ابن سيرين

20 أبريل 2018 - 01:10 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأنبياء هم الفئة التي خصت بتفسير الأحلام وماتوا، لافتًا إلى أن كل من يمتهن مهنة تفسير الأحلام يعتمد على الفراسة والفهلوة، مؤكدًا أن كل كتب الأحلام دجل بما فيها كتب الإمام محمد بن سيرين.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، "أنه من أقدم شيوخ الفضائيات، حيث ظهر منذ 35 عامًا عبر فضائية ART".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "جبت كل الكتب التي تخص تفسير الأحلام، وكان في واحدة تتصل تقولي أنا نطيت في بحر طحينة وأنا أقولها ليلتك هتبقي عسل"، مشيرًا إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن كل كتب تفسير الأحلام ليست علمًا.

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