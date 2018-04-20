  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:49 م
بحث متقدم
محمد القصاص

تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

الامام الهادي دودي

فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

طارق شوقي

"التعليم" تعترض على خريطة مسيئة لمصر بتونس

قناة الشرق

اتفاق سري لمنع معتصمي الشرق من العمل بقنوات الإخوان

حسام البدري

بالأسماء.. المطرودون من جنة الأهلي

جنينة

محامي "جنينة" يفجر مفاجأة عن "الديب"

فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب

رسالة فضل شاكر لشيرين عبد الوهاب

"عاريات الصدور" يقتحمن مؤتمرا لـ حفيد البنا

حفيد "البنا" يعترف بعلاقته الجنسية مع سيدات فرنسا

الإعلامي محمد الباز

تصريح صادم من "الباز" بشأن سد النهضة

حماد

"حماد" يكشف 5 أسباب لسقوط الإمبراطورية الأمريكية

شاهد..

تصريح ناري لـ"الجندي" عن كتاب ابن سيرين

آخر الأخبار

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريح ناري لـ"نيمار" عن محمد صلاح

#

"ساويرس" يرد على مغرد: "هل تزوجت عن حب؟

#

قاتل ابن عشيقته أثناء ممارسة الرذيلة يروى الجريمة

#

«ترامب» يخشى الموت مسمومًا.. وينام منفصلاً عن زوجته

خالد الجندي

دي إم سي

بن سيرين

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأنبياء هم الفئة التي خصت بتفسير الأحلام وماتوا، لافتًا إلى أن كل من يمتهن مهنة تفسير الأحلام يعتمد على الفراسة والفهلوة، مؤكدًا أن كل كتب الأحلام دجل بما فيها كتب الإمام محمد بن سيرين.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، "أنه من أقدم شيوخ الفضائيات، حيث ظهر منذ 35 عامًا عبر فضائية ART".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "جبت كل الكتب التي تخص تفسير الأحلام، وكان في واحدة تتصل تقولي أنا نطيت في بحر طحينة وأنا أقولها ليلتك هتبقي عسل"، مشيرًا إلى أنه اكتشف بعد ذلك أن كل كتب تفسير الأحلام ليست علمًا.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدولة وشبه الدولة !

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» روسيا : لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة‎
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء
» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» ممثلة أمريكية يهودية تقاطع إسرائيل بسبب غزة‎
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"
» تعرف على أسعار الدواجن اليوم
» بالفيديو.. "هيفاء" تقتحم "يوتيوب"
» إليك 4 عادات تجنبك السمنة المفرطة.. تعرف عليها
» "الأسد" يرد وسامًا منحته فرنسا قبل 17 عامًا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية