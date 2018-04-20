"فرجاني": حبس الصحفيين تحجيم للحريات

20 أبريل 2018 - 01:10 م

علق نادر فرجاني، خبير الاقتصاد الدولي، على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن حبس عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين بأنها زادت كثيرًا خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تدل على مزيد من محاولات لتحجيم ممارسة حرية الرأي والتعبير.

وقال "فرجاني"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "النيابة العامة شغلها الشاغل إصدار قرارات الإحالة بحبس الصحفيين والنشطاء ، أليس هذا مؤشر تحجيم لحرية الرأي؟!".

وأضاف "قررت نيابة أمن الدولة ، حبس المدون محمد رضوان الشهير بأكسجين، وشريف الروبي، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 621 لسنة 2018 كما قررت نيابة الدقي تجديد حبس رئيس تحرير موقع مصر العربية الكاتب الصحفي عادل صبري، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة " .