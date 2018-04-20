القبض على عاطلين بحوزتهما مخدرات

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القليوبية

القبض علي عاطلين

تمكنت الأجهزة الأمنية بشبرا الخيمة بالقليوبية، من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، ومكبس لتصنيع الحشيش.

وردت معلومات للرائد أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بضبط "مصطفى. ع"، 35 سنة، عاطل، و"مصطفى. م"، 33 سنة، عاطل، مقيمين دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 200 جرام، ومكبس لتصنيع مخدر الحشيش، و20 قرصًا مخدرًا، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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