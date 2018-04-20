الخلافات تضرب صفوف الإخوان

20 أبريل 2018 - 01:23 م

تعقد جماعة الإخوان في الجزائر بقيادة كادر حركة مؤتمر السلم، مؤتمرها السابع في العاشر من مايو المقبل.

وتتصاعد حدة التصريحات عن المؤتمر بين تيارين الأول يمثله رئيس الحركة الحالي عبد الرزاق مقري الذي يفضل إبقاء الحركة في المعارضة، وتيار ثان تمثله عدة قيادات على رأسها أبو جرة سلطاني رئيس الحركة السابق، لتكشف هذه التصريحات عن صراع مكتوم بينهما.

وكان عبد الرزاق مقري قد نشر قبل أيام على صفحته في موقع فيسبوك رسالة، أكد فيها على أن رئيس الحركة المقبل سينتخب من طرف المؤتمرين، وليس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مع نفي تعرض المؤتمر لموضوع المشاركة في الحكومة، وهي القضية الذي ستطرح على مجلس الشورى، وليس على المؤتمر.

أما سلطاني رئيس الحركة السابق فقد صرح بأن النظام الرئاسي المطبق في الحركة لم يعد صالحا، وأنه حان الوقت للتوجه نحو نظام برلماني تكون فيه الكلمة العليا لمجلس الشورى. كما انتقد ضمنيا الإصرار على النهج الحالي للحركة بقيادة مقري، موضحا أن لكل مرحلة سياساتها ورجالها، وأنه لا يمكن تجاهل التغييرات التي وقعت سواء داخل الحركة أو في الساحة السياسية أو في المحيط الإقليمي والدولي، وأنه ليس من البطولة سياسة التنكر التي وقعت خلال السبع سنوات الماضية، في تلميح لضرورة التقارب مع الدولة.



