تفحم ميكروباص في البحيرة

20 أبريل 2018 - 01:27 م

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق سيارة ميكروباص بقرية تلبقا التابعة لمركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، يفيد بحريق بسيارة بقرية تلبقا بدائرة المركز.

وبالفحص تبين اشتعال النيران بالجزء الأمامى والإطارات لسيارة "ميكروباص" ماركة كيج لونج ملك "عرفة م ش" 43 سنة سائق، حال توقفها أمام منزله بذات الناحية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك السيارة اتهم "محمد ح أ" 27 سنة سائق، وشقيقه "حسام" 26 سنة فلاح، مقيمين بعزبة الزرقا بدائرة المركز، بإضرام النيران بالسيارة بسبب خلافات سابقة بينهما ونجل شقيق مالك السيارة، وتعديهما على الأخير بالضرب.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.