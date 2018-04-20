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طالبة أمريكية توجه رسالة عنيفة لـ"كونداليزا رايس"

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أمريكا

صدام

كوندليزا رايس

وجهت طالبة أمريكية، رسالة عنيفة إلى وزيرة الداخلية الأمريكية كونداليزا رايس وصفتها فيها بأنها مجرمة حرب ولابد أن تحاكم.

وكانت الطالبة قد وجهت الرسالة لـ"رأيس" أثناء ذهاب الأخيرة لإلقاء محاضرة في جامعة أمريكية، قائلة، "أنتِ قاتلة ومجرمة، ومسئولة عن قتل مليون إنسان في العراق، أنتِ مكانك السجن وليس الجامعة لإلقاء المحاضرات".

يذكر أن "رايس" كانت قد شغلت منصب وزير الخارجية الأمريكية في بالفترة من يناير 2005 حتي 2009، وكانت تلك الفترة قد شهدت استمرار نشوب الغزو الأمريكي للعراق عندما غذتها الولايات المتحدة في الأول من مارس عام 2003.

شاهد الفيديو من هنا..

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