بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من المواقع الشرطية

20 أبريل 2018 - 01:33 م

تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، عددًا من المواقع الشرطية بمحافظة المنيا شملت إدارة قوات الأمن ومركز تدريب الشرطة وإدارة المرور وقسم المركبات وإدارة النجدة وإدارة تأمين الطرق.

يأتي ذلك لتحقيق التواجد الميداني للوقوف على مدى حسن سير وانتظام العمل من خلال التواصل مع أبنائه من الضباط والأفراد للتعرف عن قرب على معوقات العمل سعياً لتذليلها والوقوف على الإيجابيات لتعظيمها وتحديد السلبيات لسرعة تداركها.

وحث عبد المنصف، رجال الشرطة على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين وتحقيق العدالة وتفعيل حقوق الانسان داخل اقسام الشرطة والعمل على تحقيق الاستقرار الامنى والتعامل مع الخارجين عن القانون بكل حسم وقوة.