  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:56 م
بحث متقدم
الديهى

رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

الزمالك

الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

مشاري بن راشد

مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

الفريق سامى عنان

براءة "عنان" من تهمة مخالفة القواعد العسكرية

نجاد البرعي: «لا يوجد شخص قادر على الله»

البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

اخوان الجزائر

الخلافات تضرب صفوف الإخوان

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يدافع عن اختيار جنينة لـ"الديب"

محمد القصاص

تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

الامام الهادي دودي

فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

طارق شوقي

"التعليم" تعترض على خريطة مسيئة لمصر بتونس

المنيا

بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد عددًا من المواقع الشرطية

قبلي وبحري

جولة مدير امن المنيا
جولة مدير امن المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

بالصور.. مدير أمن المنيا يفاجئ خدمات تأمين الكنائس

#

مدير الأمن يكثف جولته على الكنائس بالمنيا

#

مدير أمن المنيا يتفقد الكنائس قبل أعياد الميلاد

#

مدير أمن القاهرة يكرم ضباط شرطة متميزين في عملهم

جولة

محافظة المنيا

مدير لامن

مواقع الشرطة

تفقد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، عددًا من المواقع الشرطية بمحافظة المنيا شملت إدارة قوات الأمن ومركز تدريب الشرطة وإدارة المرور وقسم المركبات وإدارة النجدة وإدارة تأمين الطرق.

يأتي ذلك لتحقيق التواجد الميداني للوقوف على مدى حسن سير وانتظام العمل من خلال التواصل مع أبنائه من الضباط والأفراد للتعرف عن قرب على معوقات العمل سعياً لتذليلها والوقوف على الإيجابيات لتعظيمها وتحديد السلبيات لسرعة تداركها.

وحث عبد المنصف، رجال الشرطة على اليقظة التامة وحسن معاملة المواطنين وتحقيق العدالة  وتفعيل حقوق الانسان داخل اقسام الشرطة  والعمل على تحقيق الاستقرار الامنى والتعامل مع الخارجين عن القانون بكل حسم وقوة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج
» وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية بسيناء
» "فينجر" ينهي علاقته بتدريب أرسنال
» سيدة تجبر ابنتها على ممارسة الرذيلة مقابل المال
» روسيا : لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة‎
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء
» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» ممثلة أمريكية يهودية تقاطع إسرائيل بسبب غزة‎
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية