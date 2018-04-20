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مصرع "أخوين" في اشتباكات عائلية بالزينية

قبلي وبحري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صالح عمر

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اشتباكات

مصرع

الأقصر

الزينية

لقي شقيقان مصرعهما في تبادل للأعيرة النارية، فيما أصيب آخر، في اشتباكات بين عائلتين، صباح اليوم الجمعة، بقرية الزينية قبلي شمال الأقصر.

تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بمصرع "ممدوح مدني" -44 عامًا- و "سعودي مدني" -37 عامًا- أثناء تدخلهما للحيلولة بين وقوع اشتباكات بين "بيت بشاري" وبيت "ضمان" بعد خلاف شب بينهما على أحد الأراضي الزراعية، بمنطقة الحرجة بقرية الزينية قبلي التابعة لمركز الزينية شمال المحافظة.

وفور تبادل إطلاق الأعيرة النارية، لقي الأول مصرعه فورًا، فيما لقي الثاني مصرعه فور وصوله إلى العناية المركزة بمستشفى الأقصر الدولي، فيما أصيب آخرين.

تم التصريح بدفن الجثتين، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد من أفراد العائلتين، وفرض كردون أمني للفصل بين العائلتين.


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