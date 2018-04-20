"النواب" يوقف القطارات المكيفة بمحطة سمالوط

20 أبريل 2018 - 01:46 م

وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضى برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس على وقوف القطارات المكيفة وقطارات الدرجة الأولى بمحطة مركز سمالوط اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال الدكتور سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، إنه تم الالتقاء برئيس هيئة السكة الحديد وسكرتير عام محافظة المنيا وعدد من المسئولين عن حركة القطارات للبدء فى وضع محطة سمالوط للسكة الحديد على خريطة القطارات المكيفة والمميزة لخدمة أهالي المدينة والقرى التابعة لها.

وأشار أبو طالب، إلى أنه تقدم بمجلس النواب فى 21 من شهر ديسمبر الماضى وتمت الموافقة عليه بلجنة النقل والمواصلات يفيد بقرب الانتهاء من إنشاء محطة قطارات مركز سمالوط والجارى العمل بها والتى تكلفت أكثر من مليونى جنيه بهدف تطويرها ضمن محطات السكة الحديد بمحافظة المنيا.