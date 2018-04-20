» وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية بسيناء

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مصابى

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مستشفي عسكري

قام الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى صباح اليوم، بزيارة إلى مصابى العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليًا بمستشفيات العسكرية.

ورافق وزير الدفاع، عددًا من كبار قادة القوات المسلحة خلال الزيارة، كما أكد القائد العام، أن ما يجرى من عمليات إرهابية خسيسة لن تثنى أبطال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم والذود عن وطنهم، مبدياً تقديره لعطائهم وتضحياتهم؛ من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، مؤكداً أنهم يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والتفانى والإخلاص من أجل مصر.

وأشار الفريق أول صدقى صبحى، إلى أن مصر بشعبها وجيشها ماضية في طريقها نحو القضاء على كل المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار فى كل شبر من أرض مصر.

ومن جانبهم أبدى المصابون اعتزازهم بتلك الزيارة، وإصرارهم على العودة لتنفيذ مهامهم من أجل الحفاظ على الوطن وشعبه العظيم، مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

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