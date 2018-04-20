البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

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مرسى

النظام الحالي

البرعي

كشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عن أسباب عدم انتقادهم للنظام الحالي، كما كان يحدث مع الرئيس الأسبق محمد مرسي، محملًا الإعلام والصحف السبب، والذي وصف الوضع بـ"الحصار".

وأضاف في عدة تغريدات نشرها علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "دعاه حقوق الإنسان لا يملكون إلا كلماتهم، فتقارير المنظمات الحقوقية تنتهي بتوصيات للحكومة لإنفاذ القانون او مكافحه الانتهاكات، وعمل المنظمات الحقوقية يكون بهدف تنوير - وليس تثوير- الرأي العام بحقوقه".

وتابع "البرعي"، "وبالتالي ما فعلته وزملائي وقت مبارك هو ما فعلناه بعده، بالطبع نحن لا نستطيع ان نقوم بالنشاط نفسه الذي كنا نقوم به في عهد مبارك فطنطاوي فمرسي، فالقنوات الإعلامية لا تستطيع استضافتنا ولا تتحمل ما نقول والصحف كذلك والإعلام مخنوق ولا يمكن لنا عمل ندوات او تدريبات بل ان بعض المنظمات الحقوقيه اغلق مقراتها نتيجه المطاردات".

ورد علي انتقام الكثير لسكوتهم، قائلًا، "أقول هذا لأرد علي ما يقوله البعض بحسن أو بسؤ نية من إننا كنا عاملين سبع رجاله في عهود ما قبل السيسي، خاصه في عهد مرسي، ودلوقتي نبدوا كالفئران الخائفة ، "لا نخاف الا من الله ولكن في النهايه نحن محاصرون فعلا ومع ذلك نقول كلماتنا كما اعتدنا بشجاعة وندفع الثمن في شموخ وصمت وقور".



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