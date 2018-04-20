  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:55 م
بحث متقدم
الديهى

رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

الزمالك

الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

مشاري بن راشد

مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

الفريق سامى عنان

براءة "عنان" من تهمة مخالفة القواعد العسكرية

نجاد البرعي: «لا يوجد شخص قادر على الله»

البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

اخوان الجزائر

الخلافات تضرب صفوف الإخوان

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يدافع عن اختيار جنينة لـ"الديب"

محمد القصاص

تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

الامام الهادي دودي

فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

طارق شوقي

"التعليم" تعترض على خريطة مسيئة لمصر بتونس

براءة "عنان" من تهمة مخالفة القواعد العسكرية

الحياة السياسية

الفريق سامى عنان
الفريق سامى عنان

وكالات

أخبار متعلقة
#

أردوغان: الضربات العسكرية ضد قوت الأسد "عملية صائبة"

#

أديب لـ ريهام سعيد: يارب تكون أخر الأحزان

#

انتحار جندي إسرائيلي بإحدى القواعد العسكرية

#

هل يرضى "خالد علي" بجمع توكيلات بمساعدة الأمن؟

براءة

مخالفة

سامي عنان

القواعد العسكرية

كشف ناصر أمين، عضو فريق الدفاع عن الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، إنه تم إخلاء سبيل عنان في تهمة "مخالفة القواعد العسكرية"، والتي وجهت له بعد إعلان ترشحه للرئاسة.

وأوضح أمين حسب "بي بي سي"، أنه تم تجديد حبس عنان لمدة أربعة أيام على ذمة محاكمته بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

وأضاف أن عنان ما زال قيد الحبس على ذمة محاكمته أمام القضاء العسكري، منذ إلقاء القبض عليه في يناير الماضي عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الماضية.

كان المجلس العسكري قد اعتبر إعلان عنان نيته الترشح مخالفا للقانون العسكري، حيث إنه لا يزال يشغل منصبا عسكريا رفيعا، وكان يتوجب عليه الحصول على إذن وموافقة "مسبقة" من المجلس قبل إعلانه الترشح.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج
» وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية بسيناء
» "فينجر" ينهي علاقته بتدريب أرسنال
» سيدة تجبر ابنتها على ممارسة الرذيلة مقابل المال
» روسيا : لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة‎
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء
» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» ممثلة أمريكية يهودية تقاطع إسرائيل بسبب غزة‎
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية