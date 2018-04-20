"حماية المستهلك" نصب كمينًا للقنوات المضللة

20 أبريل 2018 - 02:03 م

قال مصطفى عبد السلام، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن إدارة التحريات بالجهاز ينصبون كمين لأصحاب القنوات التي تبيع منتجات غير مرخصة، حيث يقومون بالاتصال بهم ويطلبون شراء المنتج، ثم يسلمونه للنيابة ويحرر ضده محضر.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أن القنوات التابعة للنايل سات عليها رقبة 100%، ولكن القنوات التي تذاع من الخارج لا يمكن السيطرة عليها.

وناشد المواطنين، عدم الشراء من خلال الإعلانات التي تعرض على التليفزيون خاصة وإن كان الرقم المسجل رقم هاتف محمول، حيث يصعب الحصول عليه.



