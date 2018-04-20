داعية سلفي يحذر من دمج التعليم العام بالأزهري

20 أبريل 2018 - 02:03 م

حدد الشيخ سامح عبد الحميد ، الداعية السلفى ، النتائج المترتبة على فكرة دمج التعليم الأزهري والعام في مؤسسة واحدة، مؤكدا أنه إذا تم ذلك الأمر سيكون بمثابة الكارثة، فضلًا عن اختفاء فكرة وجود الشيخ الأزهري فيما بعد.

وقال عبد الحميد خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" :" إذا تم الدمج فلن يتخرج شيوخ أزهريين ، وبالتالي لن يكون هناك أزهر ، ولن يكون هناك هيئة كبار العلماء ".

وأضاف الداعية السلفى قائلا :"اذا تم الدمج لن يكون هناك لجنة إفتاء ، ولن يكون عندنا أئمة وخطباء ودعاة أزهريين ، والذي يسعى لذلك هو محمد أبو حامد المشهور بعدائه للأوهر وشيوخ الأزهر".

وتابع قائلا :"تواصل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف مع وزير التربية والتعليم للاستفسار عن صحة التصريح المنسوب إليه بالدمج، فنفى التحدث عن دمج التعليمين ، وإنما تحدث عن تصميم نظام جديد لرياض الأطفال بالتنسيق مع الأزهر ".

والجدير بالذكر نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ما يتردد حول دمج نظام التعليم الأزهرى مع التعليم العام، فى جميع المراحل، وقال وزير التعليم، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى، إن التعليم الأزهرى نظام موازى، وسيبقى كما هو، ولا يوجد أى دمج".







