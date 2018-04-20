هل يتساقط شعرك؟.. إليك الحل

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تساقط الشعر

تساقط الشعر، مشكلة مرعبة لبعض الفتيات و يبحثن دائما عن حل لها  في بعض فترات حياتها خاصة  بعد الحمل والولادة.

  ويعد استخدام مستخضرات التجميل الخاصة بفرده من أحد العوامل المؤدية لذلك، والتي تقلل من تغذيته، وتؤدي إلى تدميره علي المدى البعيد، وتساقطه.

الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة، قال، إن هناك بعض الأسباب الصحية المؤدية لتساقط الشعر، ومنها الإصابة بالغدة الدرقية، والحمل والولادة والرضاعة، والأنيميا وفقر الدم، واتباع أنظمة غذائية غير صحية،  كل هذه عوامل مؤدية لتدمير لشعر وتعرضه للتقصف.

وأشار استشاري السمنة والنحافة، أن التغذية السلمية لها عامل كبير في الحفاظ على صحة الشعر، وتحمى من تعرضه للتساقط، لافتا، أن فيتامين "سي"،  يحتوي على الكولاجين، المسئول على تقوية الشعر وإمداده بالحيوية والقوة، ولذا ينصح بتناول الفراولة، البرتقال، الليمون، بكثرة.

وأضاف محمد حلمي، أن الأطعمة الغنية بفيتامين "أ وب"، لها دور قوي في الحفاظ علي صحة الشعر، والحد من تساقطه، وتتواجد في الخضراوات الورقية كالخس والخيار والبقدونس، والأسماك واللحوم الحمراء.

وأخيرا نصح استشاري السمنة والنحافة، بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي  لأنها تنشط خلايا وفروة الشعر، مع تناول 2 لتر من الماء.


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