  • الجمعة 20 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر03:54 م
بحث متقدم
الديهى

رسالة قاسية من "هشام قاسم" للإعلامي "الديهي"

الزمالك

الأمن يحاصر الزمالك خوفًا من الجماهير

مشاري بن راشد

مرشد الإخوان كان يرقص الديسكو

الفريق سامى عنان

براءة "عنان" من تهمة مخالفة القواعد العسكرية

نجاد البرعي: «لا يوجد شخص قادر على الله»

البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

اخوان الجزائر

الخلافات تضرب صفوف الإخوان

الدكتور محمد نور فرحات

"فرحات" يدافع عن اختيار جنينة لـ"الديب"

محمد القصاص

تفاصيل 70 يوم في السجن الانفرادي لـ"القصاص"

الامام الهادي دودي

فرنسا تطرد إمامًا سلفيًا وتصفه بالمتطرف

طارق شوقي

"التعليم" تعترض على خريطة مسيئة لمصر بتونس

شهيد ثانٍ برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء

عرب وعالم

بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين
بالصور.. أبرز المشاهد من مسيرة العودة الكبري_ جمعة الكاوتشوك_ في فلسطين

وكالات

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء

#

رسالة صوتية مؤلمة من والد عهد التميمي

#

8 شهداء و1070 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

فلسطين

الصحة

جروح

قطعية

يوم الشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، سقوط شهيد ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال فعاليات جمعة الشهداء والأسرى على حدود غزة، وأصيب 40 مواطنًا بجراح متفاوتة فى إطلاق الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع.

وأوضحت الوزارة أن الشهيد الثانى يدعى أحمد رشاد العثامنة ويبلغ من العمر 24 عاما.

ويشارك منذ الصباح آلاف المواطنين في الجمعة الرابعة لمسيرة العودة تحت شعار "جمعة الشهداء والأسرى"، فيما يواصل جيش الاحتلال استهداف المنديين العزل بصورة مباشرة ومتعمدة.

وبدأ توافد مئات المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التى تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية فى قطاع غزة، أعلنت صباح اليوم، عن رفع حالة الاستعداد فى المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة، لمواكبة فعاليات مسيرة العودة فى جمعتها الرابعة.

وأصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة - فى وقت سابق اليوم بعد أن أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الرصاص الحى على رأسه شرق جباليا بقطاع غزة، وأكدت وزارة الصحة بالقطاع، إصابة شاب بجروح حرجة فى الرأس، فى الوقت الذى يستعد فيه الفلسطينيون على الحدود لبدء فعاليات سلمية استمرارا لمسيرات العودة للجمعة الرابعة على التوالى.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رواتب الوزراء .. وانعدام الإحساس بالمسئولية

جمال سلطان

الجماعات الإسلامية والاستبداد.. أيهما سبب للأخر؟!

محمود سلطان

مصر الغائبة عن الصومال

فراج إسماعيل

الكويت.. حين تتألق بأصالتها

أ.د: إبراهيم أبو محمد

عز.. حديد

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة تقتل والدتها وشقيقها بسوهاج
» وزير الدفاع يزور مصابي العمليات الإرهابية بسيناء
» "فينجر" ينهي علاقته بتدريب أرسنال
» سيدة تجبر ابنتها على ممارسة الرذيلة مقابل المال
» روسيا : لا نعرف إن كانت سوريا ستبقى دولة واحدة‎
» استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جمعة الشهداء
» بعد 30 عامًا صداقة.. عامل يقتل آخر بسبب الخيانة
» ممثلة أمريكية يهودية تقاطع إسرائيل بسبب غزة‎
» تصريح غريب لـ"سعد سمير" عن والده
» شاهد.. اللقطات الأولى للضربة العراقية في سورية
» رسميًا.. 25 أبريل إجازة "تحرير سيناء"

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:31 م

  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:31

  • عشاء

    20:01

من الى
شارع شامبليون
اليهودي المصري والجاسوس الشهير إيلي كوهين
حسن البنا
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية