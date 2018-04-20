تحريم الجنسية الفرنسية على المسلمين بسبب "مصافحة الرجال"

20 أبريل 2018 - 03:26 م

روت وكالة فرانس بريس الإخبارية، تفاصيل واقعة حرمت سيدة تدعي "أ-ب"، من الجنسية الفرنسية بسبب مصافحة الرجال.

ونشرت "برس"، قائلتًا، "حرمت امرأة جزائرية من الجنسية الفرنسية بعدما رفضت مصافحة مسؤول فرنسي خلال مراسم منحها الجنسية، تمسكًا بآرائها الدينية التي ترى أنه لا يجوز مصافحة الرجال".

وأضافت، "أن السيدة ضاع حلمها قبل دقائق قصيرة من أن تصبح مواطنة فرنسية، بحجة أنها لا تحترم ولا تؤمن بالقيم الفرنسية، وهي أحد الشروط المنصوص عليها لمنح الجنسية" .

في الوقت الذي أيدت فيه أعلى محكمة إدارية في فرنسا قبل يومين قرار حرمان الجزائرية، من الجنسية الفرنسية بعد أن رفضت مصافحة مسئولين خلال مراسم حصولها على الجنسية .

واعتبرت السلطات الفرنسية أن تصرف المرأة يظهر أنها "غير مندمجة في المجتمع الفرنسي، وقد تقدمت المرأة طعنًا علي قرار حرمانها من الجنسية الصادر في أبريل العام الماضي، معتبرة أنه يتضمن "استغلالا للسلطة ".

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، أيد الحكم وقضى بأن السلطات طبقت القانون بشكل مناسب .



