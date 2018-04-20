» ضبط 4 أشخاص في واقعة سحل وقتل شاب

20 أبريل 2018 - 03:55 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 4 متهمين ثبت تورطهم في واقعة سحل وقتل شاب بمنطقة بولاق الدكرور.





بداية الواقعة عندما تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث بالجيزة، إخطارًا من مستشفى قصر العيني، بوفاة شاب إثر تلقيه طعنات وكدمات متفرقة بالجسم على يد أشخاص بمنطقة صفط اللبن.



انتقلت قوة بقيادة المقدم محمد الجوهري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه الرائد طارق مدحت، إلى محل الواقعة، وتبين أن العقل المدبر للواقعة يدعى «صابر» بسبب خلافات سابقة بينه والمجني عليه «زين العابدين»؛ تعود إلى مايو عام 2014.



توصلت تحريات المباحث إلى أن «صابر» استعان باثنين من أقاربه وآخرين، استدرجوا الضحية إلى شارع الرشاح، وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء، وسحلوه بالشارع، ولاذوا بالفرار.



وتمكن رجال المباحث بقيادة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكوري، معاونا المباحث، من ضبط المتهم الأول واثنين من أقاربه ورابع، بحوزتهم 3 أسلحة نارية ومطواة.



وأقر المتهمون بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، وأفادوا أن الضحية أصاب ابنة المتهم الرئيسي برش خرطوش بالخطأ منذ 4 سنوات، ما أفقدها بصرها، قبل أن تلقى مصرعها صعقا بالكهرباء، نتيجة عاهتها وعدم رؤيتها أسلاك الكهرباء، فقرر الانتقام من الجاني عقب الخروج من السجن، واستدرجه للمنطقة سكنه وانهال عليه وباقي المتهمين طعنا بالأسلحة البيضاء.



وحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.